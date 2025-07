B300, LKR. KELHEIM. Am Dienstag (08.07.2025) kam es zu einem Überfall auf einen 41-Jährigen, als dieser die B300 befuhr. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 13.00 Uhr befuhr der 41-Jährige mit seinem Pkw die B300 von Münchsmünster in Richtung Geisenfeld. Zwei Personen standen mit einem blauen Kleinwagen augenscheinlich aufgrund einer Panne am Straßenrand. Der 41-Jährige hielt an, um den unbekannten Männern Hilfe zu leisten. Die zwei Personen sollen anschließend unvermittelt auf den 41-Jährigen losgegangen sein, ihn aus dem Fahrzeug gezogen und geschlagen haben. Bei dem Überfall wurde der Geldbeutel samt Inhalt entwendet und der 41-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht. Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Zeugenaufruf

Personen, die am Dienstagmittag gegen 13.00 Uhr auf der B300 zwischen Münchsmünster und Geisenfeld einen blauen Kleinwagen am Straßenrand stehen sahen, oder die Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Landshut unter der 0871/9252-0 zu melden.

