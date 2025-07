BAMBERG. Am Dienstag brachen Unbekannte in ein Haus in Bamberg ein und stahlen unter anderem Schmuck. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Während der Abwesenheit der Bewohner verschafften sich die Täter im Zeitraum von 9.30 Uhr bis 17 Uhr Zugang zu dem Haus in der Maria-Ward-Straße. Sie durchwühlten die Räume und stahlen Schmuck und Geld im Gesamtwert einer niedrigen vierstelligen Summe. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt. Sie hinterließen einen Schaden von etwa 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Maria-Ward-Straße bemerkt haben, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei den Beamten zu melden.