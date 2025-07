Einsatzfahrzeug der Bundespolizei überschlägt sich auf Autobahn

LINDAU (BODENSEE). Am Dienstagvormittag kam es auf der A96 kurz nach der Anschlussstelle Lindau in Fahrtrichtung München zu einem Verkehrsunfall mit einem Einsatzfahrzeug der Bundespolizei. Der Streifenwagen war mit zwei Beamten besetzt. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr der 23-jährige Fahrzeugführer die linke der beiden Fahrspuren und überholte einen Pkw sowie zwei Motorräder. Bei plötzlich eintretendem Starkregen geriet der Streifenwagen ins Schleudern und rutschte nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Pkw und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Streifenwage wurde durch den Unfall stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Er musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 80.000 – 100.000 Euro geschätzt. Die beiden Polizisten wurden leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme, Bergung des Streifenwagens u. Reinigung der Fahrbahn war die Unfallstelle halbseitig für drei Stunden gesperrt. (PI Lindau)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).