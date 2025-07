BAD KÖTZTING, LKR. CHAM. Im Zusammenhang mit einem schadensträchtigen Einbruch in eine Bad Kötztinger Badeanstalt im April diesen Jahres konnte nun anhand der gesicherten Spurenlage ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Gegen den 54-jährigen Tatverdächtigen wurde zwischenzeitlich ein Haftbefehl erwirkt. Seit dessen Vollstreckung sitzt der Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt ein. Gegen ihn wird weiter ermittelt.

In der Nacht des 24. April 2025 kam es in Bad Kötzting zu einem Einbruch in das Gebäude eines Schwimmbads. Der Täter verschaffte sich dabei gewaltsam Zutritt zum Gebäude und drang dabei in verschiedene Bereiche im Inneren vor. Insbesondere machte er sich dabei an Wertbehältnissen zu schaffen. Außerdem beschädigte er verschiedene Einrichtungen. Es entstand dadurch erheblicher Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Der Täter den Tatort verließ den Tatort zunächst unbemerkt und ohne Beute zu machen. Durch die PI Bad Kötzting wurden umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet.

Am Tatort erfolgte durch die Ermittler der Polizei Bad Kötzting u. a. eine akribische Spurensicherung, welche im Nachgang zur Identifizierung einer tatverdächtigen Person und damit zur Aufklärung der Tat führte. Der Tatverdächtige konnte im Juni verhaftet werden und sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt ein. Bereits in der Vergangenheit war er einschlägig in Erscheinung getreten.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und führt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg ein umfangreiches Ermittlungsverfahren. Ob der 54-jährige Tatverdächtige aus dem Landkreis Schwandorf für weitere gleich bzw. ähnlich gelagerte Fälle infrage kommt, wird derzeit noch geprüft.