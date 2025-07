BURGAU/DÜRRLAUINGEN. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 59-Jährigen ist beendet. Die Polizei fand den Vermissten leblos auf.

Der seit dem 11.06.2025 vermisste 59-Jährige aus Dürrlauingen wurde am 26.06.2025 aufgefunden. Polizeikräfte fanden den Vermissten in den Mittagsstunden in einem Gewässer nahe Burgau leblos auf. Zwischenzeitlich konnte die Kriminalpolizei Neu-Ulm den Vermissten zweifelsfrei identifizieren. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern derzeit noch an.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts des Vermissten bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten – insbesondere das veröffentlichte Bild der Person – zu löschen! Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung. (KPI Neu-Ulm/PP Schwaben Süd/West)

