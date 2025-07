REGENSBURG. Ein 34-jähriger Mann wurde in den frühen Morgenstunden des 29.06.2025 im Bereich der Furtmayrstraße schwer verletzt. Nach eigenen Angaben sei ihm im Tatzeitraum zudem das Mobiltelefon entwendet worden. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Am Sonntag, den 29.06.2025, zwischen 01:30 Uhr und 03:45 Uhr, habe sich ein 34-jähriger Mann, welcher ohne festen Wohnsitz ist, nach eigenen Angaben zum Schlafen auf dem Vorplatz der Kirche St. Anton in der Furtmayrstraße, 93053 Regensburg, niedergelegt. Der Mann wurde im genannten Zeitraum durch eine bislang unbekannte Ursache erheblich verletzt. Zudem habe der Geschädigte angegeben, dass ihm im Zuge des Vorfalls sein am Körper getragenes Mobiltelefon Samsung Galaxy A36 entwendet worden sei. Der 34-Jährige hat sich noch in der Nacht selbstständig in ein Krankenhaus in Regensburg begeben. Erst einige Stunden später erlangte die Polizei Kenntnis über das Geschehen. Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm im Anschluss die Sachbearbeitung und führte umgehend umfangreiche kriminaltechnische Spurensicherungsmaßnahmen durch. Eine durch die Kriminalpolizei Regensburg am 07.07.2025 durchgeführte Anwohnerbefragung im Umfeld der Furtmayrstraße hat bislang nicht zum entscheidenden Hinweis geführt.

Der Verletzte wird wie folgt beschrieben:

Männlich

34 Jahre alt

auffallend dürre Figur

dunkelhäutige Hautfarbe

spricht gebrochen deutsch

Bekleidung: dunkle Jacke mit weißen Applikationen, weiße Sneaker

führte einen schwarzen Rucksack mit aufgedruckten weißen Logo Print von Adidas mit sich

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im Zeitraum vom Sonntag, den 29.06.2025, zwischen 01:30 Uhr und 03:45 Uhr im Bereich der Furtmayrstraße, insbesondere im Umfeld der Kirche St. Anton, sowie im zeitlichen Zusammenhang im Bereich des Ostparks, verdächtige Beobachtungen gemacht oder den 34-jährigen Mann gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Rufnummer 0941/506-2888 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.