1257 – Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

---------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft --------------------------

Kriegshaber – Am Sonntag (06.07.2025) griff ein 38-Jähriger eine 35-Jährige in der Virchowstraße an und verletzte diese schwer. Der 38-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen 19.30 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 38-Jährigen und der 35-Jährigen in einer Wohnung. Anschließend bedrohte der 38-Jährige die Frau nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Messer. Die Frau flüchtete deshalb zusammen mit ihrer Begleiterin aus der Wohnung. Hierbei griff der 38-Jährige die 35-Jährige offenbar mit einem Messer an und verletzte sie dabei schwer im Oberkörperbereich. Die Frau flüchtete sich in das Auto eines Zeugen/Passanten und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte der Polizei fahndeten umgehend nach dem 38-Jährigen und nahmen ihn kurze Zeit später im Nahbereich vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde er am Montag (07.07.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung und setzte diesen in Vollzug. Der 38-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat noch vor Ort die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich bei den beiden Beteiligten um ein getrenntlebendes Ehepaar.

1258 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Innenstadt – Am Dienstag (08.07.2025) war ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Berliner Allee unterwegs.

Gegen 00.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei zeigte er drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis.

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 25-Jährigen.

1259 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Haunstetten – Am Montag (07.07.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 47-jährigen Autofahrer und einem 40-jährigen E-Bike-Fahrer in der Hofackerstraße Ecke Alte Straße. Der 40-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 06.45 Uhr war der 47-Jährige auf der Alten Straße in nördlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Hofackerstraße übersah der 47-Jährige den E-Bike-Fahrer, der dort unterwegs war offenbar und fuhr in die Kreuzung ein. Der E-Bike-Fahrer bemerkte den 47-Jährigen und bremste ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei stürzte er und verletzte sich leicht. Ersten Schätzungen zufolge entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass das E-Bike kein Kennzeichen hatte, obwohl es aufgrund seiner technischen Eigenschaften eine Zulassung benötigt hätte. Die Beamten stellten das E-Bike daraufhin sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 47-Jährigen sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den 40-Jährigen.

1260 – Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Oberhausen – Am Montag (07.07.2025) war ein 46-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in der Donauwörther Straße unterwegs.

Gegen 15.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 46-Jährigen.

1261 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Hammerschmiede – Am Sonntag (06.07.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung auf dem Parkplatz des Autobahnsees in der Mühlhauser Straße.

In der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen roten Opel Mokka, der dort geparkt war. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1262 - Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Innenstadt - Am Montag (07.07.2025) entwendete ein 72-Jähriger mehrere Gegenstände in einem Drogeriemarkt am Moritzplatz.

Gegen 13.45 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter den 72-Jährigen dabei, wie er das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Polizeibeamte fanden bei dem 72-Jährigen weiteres Diebesgut und stellten dieses sicher. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen den 72-Jährigen.