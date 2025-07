AMBERG. Am Freitag, den 4. Juli 2025, versuchte ein unbekannter Täter einer jungen Muslima ihr Kopftuch vom Kopf zu ziehen. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Sachbearbeitung übernommen und bittet um Hinweise.

Eine Frau wollte am Freitag, den 4. Juli 2025, gegen 18 Uhr am Bahnhof in Amberg gemeinsam mit ihren beiden Töchtern in einen Bus steigen. Die 13-jährige Tochter habe gemeinsam mit der Mutter den mitgeführten Kinderwagen in den Bus gehoben, als von hinten ein unbekannter Mann versucht habe, ihr das Kopftuch vom Kopf zu ziehen. Gleichzeitig habe er sich abschätzig gegenüber dem Tragen des Kopftuches geäußert. Das Mädchen erlitt in diesem Zusammenhang leichte Schmerzen am Hals.

Die Achtung des Grund- und Menschenrechtes der Religionsfreiheit aller Menschen in Deutschland ist ein wesentlicher Teil unserer Demokratie. Da hier das Mädchen offensichtlich aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit Ziel dieser Tat wurde, hat die Kriminalpolizei Amberg die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die am Freitag, den 04.07.2025, gegen 18:00 Uhr die Situation am Amberger Bahnhof mitbekommen haben oder anderweitig Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 mit der Kriminalpolizei Amberg in Verbindung zu setzen.