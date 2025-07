OBERBAYERN SÜD, TRAUNREUT, LKR. TRAUNSTEIN. Im Laufe des Montags, 7. Juli 2025, kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd erneut zu einer Vielzahl an betrügerischen Anrufen. Nachdem Betrüger eine 83-jährige Frau aus Traunreut kontaktiert haben sollen, nahm die Polizei zwei Tatverdächtige fest. Gegen beide Personen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein Haftbefehl erlassen.

Am Montagnachmittag (7. Juli 2025) wurde der Polizei bekannt, dass es in großen Teilen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zu einer hohen Anzahl an betrügerischen Anrufen kam. Überwiegend spiegelten die Täter mit der Masche „falscher Polizeibeamter“ ihren Angerufenen vor, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Die potentiellen Opfer sollten deshalb Bargeld und Wertgegenstände aus Gründen der Eigentumssicherung an die „falschen Polizeibeamten“ übergeben.

So geschehen auch bei einem Fall in Traunreut: Hier besteht der Verdacht, dass einem Abholer in der Wohnung seines 83-jährigen Opfers Bargeld im mittleren fünfstelligen Wert übergeben wurde. Dabei überraschten Polizeibeamte den 34-jährigen tatverdächtigen Abholer. Im Zuge der Flucht ließ der ungarische Staatsbürger seine Beute zurück und sprang durch das Wohnungsfenster aus dem 1. Obergeschoss. Eine erhebliche Beinverletzung machte eine weitere Flucht unmöglich - Beamte der Polizeiinspektion Traunstein nahmen den Mann fest.

In unmittelbarer Tatortnähe stellten Beamte der Polizeiinspektion Trostberg das mutmaßliche Fluchtfahrzeug des tatverdächtigen Abholers fest. Die Fahrerin, eine 32-jährige türkische Staatsbürgerin, wurde wegen des Verdachts einer Tatbeteiligung festgenommen. Im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen waren auch Kräfte der Polizeistation Traunreut, der Grenzpolizeiinspektion Piding sowie der Bundespolizei beteiligt.

Der 34-jährige dringend Tatverdächtige wurde zur medizinischen Behandlung und stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen in dem Fall führt die Spezialabteilung der Staatsanwaltschaft Traunstein nach dem „Traunsteiner Modell“ zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden und organisierten Kriminalität gemeinsam mit der für organisierte Betrugsdelikte zuständigen Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein stellte Haftanträge gegen beide dringend Tatverdächtigen. Ein Richter des zuständigen Amtsgerichts Traunstein folgte den Anträgen der Staatsanwaltschaft und erließ im Laufe des heutigen Dienstags (8. Juli 2025) Haftbefehle gegen beide dringend Tatverdächtigen.