PENZBERG, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Die Polizeiinspektion Penzberg bekam zum 1. Mai 2025 eine neue Dienststellenleiterin und Erste Polizeihauptkommissarin Susanne Kettl übernahm offiziell das Amt.

Die feierliche Amtseinführung an der Spitze der Penzberger Polizeiinspektion wurde am heutigen Vormittag vollzogen. Polizeipräsident Frank Hellwig begrüßte im Rathaus der Stadt Penzberg eine Vielzahl an Gästen, darunter den für den Landkreis Weilheim-Schongau zuständigen stellvertretenden Landrat Wolfgang Taffertshofer sowie den Ersten Bürgermeister der Stadt Penzberg, Herrn Stefan Korpan.

Selbstverständlich nahmen auch Vertreter des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd sowie Vertreter der umliegenden Dienststellen an der Veranstaltung teil.

Nach einer kurzen Begrüßung durch die stellvertretende Leiterin der PI Penzberg, Polizeihauptkommissarin Katharina Werner, ergriff Polizeipräsident Frank Hellwig das Wort. Zu Beginn seiner Rede dankte er zunächst den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Penzberg für die Gastfreundschaft und Unterstützung bei der Durchführung der Veranstaltung.

Anschließend ließ Herr Hellwig die Karriere von Frau Kettl Revue passieren. Die 56-jährige verheiratete, zweifache Mutter begann ihre Karriere im Jahr 1989 mit der Einstellung bei der damaligen weiblichen Kriminalpolizei und war nach Abschluss ihrer Ausbildung bei der Kriminalpolizei in München tätig.

Das Studium zum Aufstieg in die heutige 3. Qualifikationsebene schloss sie im Jahr 2000 erfolgreich ab und war danach auch weiterhin bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums München tätig.

Im Jahr 2008 wechselte Frau Kettl von München ins Polizeipräsidium Oberbayern Süd und fand zunächst bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen eine neue dienstliche Heimat, ehe sie sich im Jahr 2018 für eine Verwendung bei der Polizeiinspektion Penzberg entschied. Diese Entscheidung gipfelte nun mit der offiziellen Übernahme des Amts der Dienststellenleiterin, welches sie bereits im Jahr 2021 und seit März 2024 im Rahmen einer Aufgabenwahrnehmung ausübte.

Polizeipräsident Frank Hellwig gratulierte Frau Kettl herzlich zu ihrem neuen Posten und wünschte ihr für die zukünftigen Aufgaben stets viel Erfolg und gutes Gelingen.