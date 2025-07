COBURG. Wie bereits in der Presseerklärung „Untersuchungshaft nach Tritten gegen den Kopf“ berichtet, kam es am Dienstagabend, den 01.07.2025, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Raststraße.

Nun sucht die Polizei nach einer Dame, die bei der Auseinandersetzung schlichtend eingreifen wollte. Sie trug ein langes rotes/rosa gemustertes Sommerkleid, die Haare waren zu einem Zopf gebunden und hatte einen Hund und ein Kind bei sich.

Die Dame wird dringend gebeten, sich als Zeugin bei der der Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645318 zu melden.

Erste Pressemeldung