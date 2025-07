SCHÖNAU AM KÖNIGSSEE, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Montagmittag, 7. Juli 2025, stürzte ein 62-Jähriger beim Abstieg am Sagerecksteig ab. Der Mann verstarb noch vor Ort. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Piding übernahmen die Todesermittlungen.

Am Montag, den 7. Juli 2025, kam es gegen 13.00 Uhr zu einem tragischen Bergunfall am Sagerecksteig im Gemeindebereich von Schönau am Königssee. Ein 62-jähriger Mann aus Mittelfranken stieg in Begleitung seiner Ehefrau vom Kärlingerhaus über den Sagerecksteig zum Königssee ab. Nach ersten Erkenntnissen rutschte der Mann im Bereich einer steilen Rinne aus und stürzte ca. 100 Höhenmeter ab.

Die unmittelbar verständigte Bergwacht Berchtesgaden konnte dem Mann leider nicht mehr helfen. Er verstarb aufgrund der schweren Verletzungen noch an der Unfallörtlichkeit. Seine Ehefrau wurde durch die Bergwacht und die Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 14 geborgen.

Im Einsatz befanden sich neben acht Bergrettern der Bergwacht Berchtesgaden drei Mitglieder des Kriseninterventionsdienstes der Bergwacht Chiemgau und der Rettungshubschrauber Christoph 14.

Die alpinpolizeiliche Unfallaufnahme und die Bergung des Leichnams übernahm die Alpine Einsatzgruppe der Grenzpolizeiinspektion Piding. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein folgen nun die weiteren Ermittlungen in dieser Sache.