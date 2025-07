KEMPTEN. Am vergangenen Wochenende fand das alljährliche Stadtfest statt. Wie auch in den vergangenen Jahren betreute die Polizeiinspektion Kempten (Allgäu) die Veranstaltung und war insbesondere im Abendbetrieb am eingerichteten Sicherheitszentrum als Ansprechpartner vertreten. Insgesamt besuchten ca. 46.500 Personen die zweitägige Veranstaltung, davon deutlich über 30.000 in den Abend-/Nachtstunden.

Sowohl der Tag- als auch der Abendbetrieb verliefen weitestgehend friedlich. In den späteren Abendstunden kam es vereinzelt zu Sicherheitsstörungen, insbesondere in Form von alkoholbedingten Streitigkeiten. Am Freitagabend kam es nahe dem Sicherheitszentrum zu einer Körperverletzung unter Besuchern des Stadtfestes. Die Kontrahenten konnten von den vor Ort befindlichen Sicherheitskräften getrennt werden. Bei der Festnahme leistete ein 22-jähriger Mann erheblichen körperlichen Widerstand gegen die Polizeibeamten. Er wurde für den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen. Am Samstagabend musste die Polizei im Bereich des Sigmund-Ullmann-Platzes anlässlich einer mitgeteilten körperlichen Auseinandersetzung einschreiten. Die Situation konnte vor Ort schnell geklärt und die Kontrahenten getrennt werden. Ein vermisster Jugendlicher konnte am Samstag von aufmerksamen Sicherheitskräften an den Einlässen im Bereich der Residenz aufgegriffen werden. Er war zuvor von einer geschlossenen Jugendhilfeeinrichtung als abgängig gemeldet worden. Samstagnacht wurde im Bereich der Bühne am Residenzplatz eine Belästigung angezeigt. Eine bislang unbekannte Person soll dort einer jungen Frau ans Gesäß gefasst haben. Die von den Veranstaltern eingerichtete Awareness-Telefonnummer wurde während der kompletten Veranstaltung nicht angerufen.

Auffallend waren am Wochenende die vielen Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Über das Wochenende hinweg wurden bei Verkehrskontrollen der Polizeiinspektion Kempten mehrere fahruntaugliche Fahrzeugführer festgestellt. Insgesamt konnten bei zehn Personen Einschränkungen durch vorangegangen Konsum von Alkohol, Cannabis und auch illegalen Betäubungsmittel erkannt werden. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungsverfahren wurden acht ärztliche Blutentnahmen angeordnet, ein Führerschein direkt in Verwahrung genommen und bei einem ausländischen Fahrzeugführer eine Sicherheitsleistung von 500 Euro einbehalten. Die Fahrzeugführer müssen nun, je nach Gutachtenergebnis, mit Bußgeldern ab 500 Euro und Fahrverboten ab einem Monat rechnen. Auffallend war, dass neun der Fahrzeugführer auf E-Scootern unterwegs waren.

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen und Behörden mit Sicherheitsaufgaben (BOS) sowie des Veranstalters trug zu einer reibungslosen Durchführung der Veranstaltung und einem friedlichen Verlauf bei. Die Polizei Kempten (Allgäu) zieht ein positives Fazit und blickt auf ein stimmungsvolles Stadtfest 2025 zurück: „Wir waren präsent und konnten dadurch frühzeitig angespannte Situationen kommunikativ deeskalieren. Im professionellen Zusammenwirken mit dem verantwortlichen Sicherheitsdienst des Veranstalters sind wir bei Bedarf konsequent eingeschritten.“, so der polizeiliche Einsatzleiter Sven-Oliver Klinke. (PI Kempten)

