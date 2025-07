UNTERSIEMAU, LKR. COBURG. Am Sonntagvormittag eskalierte ein Streit zwischen zwei jungen Männern derart, dass einer eine Stichverletzung am Bein davontrug. Die Kriminalpolizei in Coburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Sonntag gegen 10 Uhr trafen sich zwei 22-jährige Deutsche aus dem Raum Coburg in der Seewiesenstraße in Weißenbrunn am Forst, in der Nähe des dortigen Feuerwehrhauses. Es sollte eine Aussprache geben, da beide offensichtlich an derselben Dame Interesse haben. Hierbei soll einer der Männer mit dem Auto auf den anderen zugefahren sein. Zu einem Zusammenstoß kam es glücklicherweise nicht. Das Gespräch endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der einer der Streithähne seinen Kontrahenten in den Schwitzkasten nahm. Dieser soll daraufhin ein Messer gezückt und dem anderen damit eine Verletzung am Bein zugefügt haben. Beide Männer kamen zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei in Coburg ermittelt gegen beide Kontrahenten wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Wer die Auseinandersetzung beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09561/6450 bei den Beamten.