REGENSBURG. Am frühen Sonntagmorgen wurde im Kasernenviertel ein mutmaßlicher Einbruch in ein Kirchengebäude festgestellt. Derzeit ist kein Entwendungsschaden bekannt. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Ein 65-jähriger katholischer Geistlicher wurde am Sonntag, den 06.07.2025, gegen 04:45 Uhr in seinem Wohnbereich unmittelbar neben dem Pfarrbüro im Regensburger Kasernenviertel durch ungewöhnliche Geräusche geweckt. Bei einer Nachschau von außen bemerkte er eine eingeschlagene Fensterscheibe sowie einen beschädigten Rollladen am Pfarrbüro der angrenzenden Kirche. Der Pfarrer betrat das Büro nicht, sondern verständigte umgehend die Polizei. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Regensburg Süd trafen wenige Minuten später am Tatort ein. Vor Ort wurde durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg eine umfassende Spurensicherung durchgeführt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde das Gebäude durch den unbekannten Täter nicht betreten. Entwendungsschäden sind bislang nicht festgestellt worden. Durch die Beschädigung entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei Regensburg führt die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die am Sonntag, den 06.07.2025, in den frühen Morgenstunden verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hermann-Geib-Straße in Regensburg gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 mit der Kriminalpolizei Regensburg oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.