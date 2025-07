STRULLENDORF / FORCHHEIM, LKR. BAMBERG. Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende sowohl eine Sattelzugmaschine in Strullendorf als auch einen Sattelauflieger in Forchheim. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In Strullendorf schlugen die Täter im Zeitraum von Freitag, 9.45 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, in der Breslauer Straße an der dortigen ICE-Großbaustelle zu.

Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zum Führerhaus der Sattelzugmaschine, schlossen diesen kurz und fuhren im Anschluss in unbekannte Richtung davon. Die Sattelzugmaschine, der Marke DAF mit den Kennzeichen GN-DW2310, hat einen Wert in Höhe von rund 50.000 Euro.

Der zweite Fall ereignete sich zwischen Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, im rund 20 Kilometer entfernten Forchheim.

Dort entwendeten die Täter von einem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße „Breitweidig“, einen Sattelauflieger mit den Kennzeichen HL-VK800. Der Entwendungsschaden des Aufliegers und den darin befindlichen Lebensmitteln wird auf zirka 180.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der zeitlichen Nähe der Taten sowie der räumlichen Distanz von lediglich wenigen Kilometern prüft die Kriminalpolizei Bamberg derzeit einen möglichen Tatzusammenhang.

Auffällig ist, dass sowohl die gestohlene Sattelzugmaschine als auch der Auflieger gelb lackiert sind.

Wer in den genannten Zeiträumen in Strullendorf an der ICE-Großbaustelle oder in Forchheim am Parkplatz in der Straße „Breitweidig“ verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge oder die gestohlene Sattelzugmaschine oder den gestohlenen Auflieger gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-428 zu melden.