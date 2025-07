ALDERSBACH, PÖRNDORF, LKR. PASSAU, ROßBACH, REIT, LKR. ROTTAL INN. In der Nacht am 03.07.2025 entdeckte eine Anwohnerin einen Brandherd in einem Weizenfeld, den sie selbstständig löschen könnte. Die Kripo Passau hat nun einen mutmaßlichen Verursacher ermittelt, der zusammen mit einem weiteren Tatverdächtigen wohl für weitere Brände in der Region verantwortlich ist.

Die Anwohnerin bemerkte den Brandherd in einem Weizenfeld in Reit bei Roßbach gegen 22.30 Uhr. Zusammen mit ihrem Ehemann konnte sie diesen selbstständig löschen, bevor sich das Feuer ausbreiten konnte. Es entstand kein Sachschaden. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen. Dabei ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 26-Jährigen aus dem Landkreis Rottal-Inn. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 26-Jährige zusammen mit einem 18-Jährigen aus dem Landkreis Passau für weitere Brände im Bereich Landkreis Passau und Rottal-Inn verantwortlich ist.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Zeugenaufruf der Kripo Passau nach mehreren zurückliegenden Brandfällen

Ob die beiden Tatverdächtigen für weitere Brände verantwortlich sind, ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.

Veröffentlicht: 07.07.2025, 13.35 Uhr