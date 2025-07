1055. Anzeigen gegen alkoholisierte Schlauchbootfahrer – Pullach

Am Sonntag, 06.07.2025, gegen 16:05 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München über ein gekentertes Schlauchboot auf der Isar im Bereich der Großhesseloher Brücke informiert. Fünf Personen sollten sich dabei im Wasser befinden.

Noch während der Anfahrt der Rettungskräfte und der Polizei wurde mitgeteilt, dass sich mittlerweile fünf Personen eigenständig aus dem Wasser retten konnten. Die eingesetzte Polizeistreife stellte vor Ort eine fünfköpfige Gruppe (im Alter von 2x 40, 35, 33 und 29 Jahren und alle mit Wohnsitzen in München) fest, die angab, die dort aufgestellten Warnschilder zum Befahren der Wehranlage (verboten - Lebensgefahr) übersehen zu haben und in der Folge in der Wehranlage südlich der Brücke gekentert zu sein.

Augenscheinlich wurde keine der Personen verletzt.

Das Schlauchboot musste durch die Rettungskräfte aus der Wasserwalze geborgen werden.

Bei drei der fünf Schlauchbootfahrer ist eine Alkoholisierung festgestellt worden.

Laut der Bootsfahrverordnung für die Isar des Landkreises München gilt eine Obergrenze von 0,5 Promille für Personen auf bestimmten Wasserfahrzeugen, u.a. Schlauchbooten. Sie wurden nach dem Wassergesetz in Verbindung mit der Verordnung zur Regelung des Gemeingebrauchs auf der Isar im Landkreis München angezeigt.

1056. Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen; zwei Personen verletzt – Bogenhausen

Am Sonntag, 06.07.2025, gegen 11:20 Uhr, fuhr ein 64-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf der Cosimastraße stadtauswärts. An der Kreuzung zum Fritz-Mayer-Weg bog er in diesen ab.

Zur selben Zeit fuhr ein 61-Jähriger mit französischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit einem Mercedes Kleintransporter auf der Cosimastraße dem VW entgegen.

Beim Abbiegen kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei kippte der Kleintransporter auf die Seite. Zudem wurde ein am Straßenrand geparkter Pkw beschädigt.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt. Sie mussten vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Es entstand ein Sachschaden von über 15.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war ein Teil der Cosimastraße vorübergehend gesperrt.

Der 64-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1057. Zusammenstoß von zwei Pkw, mehrere Personen verletzt – Ramersdorf-Perlach

Am Sonntag, 06.07.2025, gegen 15:00 Uhr, fuhr ein 29-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit einem Suzuki Pkw auf dem Innsbrucker Ring. In dem Fahrzeug befanden sich noch drei Mitfahrerinnen.

Zur selben Zeit fuhr dort auch ein 49-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Renault Kleintransporter. Er musste mit dem Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. In diesem Moment wechselte der 29-Jährige mit dem Suzuki Pkw seinen Fahrstreifen und prallte mit dem Suzuki Pkw frontal gegen das Heck des Kleintransporters.

Durch den Unfall wurde der Suzuki Pkw von der Fahrbahn abgelenkt. Er fuhr anschließend über den dortigen Geh- und Radweg. Danach kollidierte er frontal mit einem Baum.

Die vier Insassen des Suzuki Pkw wurden bei dem Unfall verletzt und sie mussten vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1058. Zusammenstoß mehrerer Pkw; drei Personen verletzt – Forstenried

Am Sonntag, 06.07.2025, gegen 20:55 Uhr, fuhr eine 19-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Audi Pkw auf der Drygalski-Allee stadteinwärts.

Zur selben Zeit fuhr ein 25-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg mit einem VW Pkw auf der Stäblistraße stadteinwärts.

Dazu fuhr noch ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Smart Pkw auf der Stäblistraße stadtauswärts.

An der Kreuzung galt für die 19-Jährige nach den ersten Ermittlungen ein Rotlicht der dortigen Ampel. Sie fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort frontal mit ihrem Pkw mit dem VW Pkw. Danach lenkte die 19-Jährige den Audi nach rechts und kollidierte in der Folge frontal mit dem Smart Pkw.

Die 19-Jährige, die Beifahrerin des 25-Jährigen und der 21-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Zwei Personen mussten vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 18.000 Euro.

Die 19-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1059. Brand in einem Mehrfamilienhaus – Obergiesing

Am Freitag, 04.07.2025, gegen 18:15 Uhr, meldete eine Bewohnerin über den Notruf 110 einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Obergiesing. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort geschickt.

Die Feuerwehr löschte den Brand, welcher im Schlafzimmer einer Wohnung ausgebrochen war.

Die zwei Personen (52 und 6 Jahre) aus der betreffenden Wohnung wurden durch den Brand leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht werden.

Der Straßenverkehr musste während der Löscharbeiten umgeleitet werden.

In der Brandwohnung entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1060. Staatsschutzrelevantes Delikt nach einer Körperverletzung – Altstadt

Am Donnerstag, 03.07.2025, gegen 16:10 Uhr, befanden sich eine 52-Jährige und ein 45-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in München) am Sendlinger-Tor-Platz. Beide waren deutlich alkoholisiert. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zwischen beiden zu einem Streit, in dessen Verlauf sie sich gegenseitig schubsten, schlugen und traten. Der 45-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Zeugen alarmierten den Polizeinotruf, woraufhin Einsatzkräfte der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden. Während der Anzeigenaufnahme wegen des Körperverletzungsdeliktes zeigte der 45-Jährige plötzlich gegenüber den Beamten eine Grußgeste aus der Zeit des Nationalsozialismus und sagte dazu eine entsprechende verbale Grußformel.

Der 45-Jährige wurde daraufhin wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde er danach noch in Gewahrsam genommen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalfachdezernat 4.