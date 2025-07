INGOLSTADT. Am gestrigen Sonntagabend brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Altdorferstraße in Kothau ein.

Die Einbrecher verschafften sich in der Zeit zwischen 17 Uhr und 23 Uhr gewaltsam über eine Terrassentüre des Wohnhauses Zutritt in das Gebäude. Anschließend durchsuchten sie alle Räume nach Wertgegenstände und erbeuteten dabei Schmuck im Wert eines unteren vierstelligen Eurobetrags.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden.