STRAßKIRCHEN, LKR. STRAUBING-BOGEN. Nach der Attacke auf mehrere Zugreisende im ICE 91 von Hamburg-Altona nach Wien laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Straubing zusammen mit der Staatsanwaltschaft Regensburg auf Hochtouren.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg hat das Amtsgericht Regensburg gegen den 20-Jährigen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes in zwei Fällen und der Gefährlichen Körperverletzung in vier Fällen erlassen. Während der Tatverdächtige sowie drei der Verletzten sich nach wie vor in ärztlicher Behandlung in verschiedenen Krankenhäusern befinden, konnte der 24-Jährige das Krankenhaus zwischenzeitlich verlassen.

Veröffentlicht: 07.07.2025, 11.40 Uhr