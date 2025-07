UNTERGRIESBACH, LKR. PASSAU. Am Samstag gegen 14.30 Uhr kam es im Bereich Gottsdorf zu einem tödlichen Motorradunfall.

Ein 45-jähriger BMW-Fahrer aus dem Gemeindebereich Wegscheid befuhr mit seinem Motorrad die PA 50 von Gottsdorf in Richtung Grenzübergang Neustift im Mühlkreis. In einer leichten Rechtskurve kam der Motorradfahrer aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Durch den anschließenden Aufprall zog er sich tödliche Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Nachdem es keine direkten Zeugen zum Unfallhergang gibt, wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache zur Unfallstelle beordert. Das Krad wurde stark beschädigt und wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr Gottsdorf war vor Ort und unterstützte bei der Verkehrslenkung und Reinigung der Straße.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Hauzenberg, Tel. 08586/9605-0

Veröffentlicht: 05.07.2025, 18.57 Uhr