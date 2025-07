NÜRNBERG. (691) Am Sonntagvormittag (06.07.2025) ereignete sich in Nürnberg ein schwerer Verkerhsunfall zwischen einem Pkw und einem Roller. Der Rollerfahrer und die Sozia stürzten und zogen sich schwere Verletzungen zu.



Der 40-jährige Fahrer eines grauen Ford war gegen 11:25 Uhr auf der Fürther Straße in Fahrtrichtung Fürth unterwegs. An der Kreuzung zur Paumgartnerstraße wollte er nach links abbiegen. Hierber übersah er offenbar einen entgegenkommenden Roller. Beide Fahrzeuge kollidierten und der 66-jährige Fahrer des Rollers sowie die 61-jährige Sozia stürzten zu Boden. Beide zogen sich schwere Verletzungen zu. Sie kamen nach einer ersten Behandlung an der Unfallstelle umgehend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb körperlich unverletzt.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm den Unfall vor Ort auf. Für die Dauer der Maßnahmen vor Ort war die Fürther Straße für den Verkehr gesperrt.



Erstellt durch: Marc Siegl