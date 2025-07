1046. Motorradfahrer kollidiert mit Baum; Motorradfahrer stirbt – Ismaning

Am Freitag, 04.07.2025, gegen 09:05 Uhr, fuhr ein 16-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Freising mit einem Leichtkraftrad auf der Freisinger Straße von Hallbergmoos kommend in Richtung Ismaning. Dort kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte danach frontal mit einem Baum. Bei dem Unfall wurde der Krad-Fahrer schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und wurde danach mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort starb er noch am selben Tag.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei musste die Freisinger Straße für rund vier Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1047. Zusammenstoß von Motorrad mit mehreren PKW; Motorradfahrer wird schwer verletzt – Schwabing – Freimann

Am Freitag, 04.07.2025, gegen 21:40 Uhr, fuhr ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Kawasaki Motorrad auf der Ungererstraße stadtauswärts. Auf einem Fahrstreifen neben dem Motorrad fuhr ein 22-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Freising mit einem Mercedes Pkw. An der Kreuzung mit der Potsdamer Straße mussten beide Fahrzeugführer mit ihren Fahrzeugen an der dortigen Ampel anhalten.

Als die Ampel auf Grünlicht schaltete, fuhren beide Fahrzeuge los. Der Motorradfahrer wechselte mit dem Motorrad den Fahrstreifen und prallte dort gegen den Mercedes. Durch den Zusammenstoß wurde das Motorrad nach rechts abgeleitet. Dort hielt zu dieser Zeit ein 26-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ingolstadt mit einem VW Pkw am rechten Fahrbahnrand. Das Motorrad prallte gegen das Heck des stehenden Pkw. Dabei wurde der 25-Jährige Motorradfahrer schwer verletzt.

Er wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von über 30.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1048. Einbruch in ein Optikergeschäft – Berg am Laim

Zwischen dem Donnerstag, 03.07.2025, gegen 18:30 Uhr und Freitag, 04.07.2025, gegen 09:30 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter in ein Optikergeschäft einbrechen, indem sie die Eingangstüre gewaltsam öffneten. Danach durchsuchten sie das Geschäft und entwendeten Brillen, optische Geräte und etwas Bargeld (zusammen im Wert von mehreren tausend Euro).

Nach der Tat entfernten sie sich vom Tatort. Vor Ort wurden von der Münchner Kriminalpolizei Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52.

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Baumkirchner Straße und Kraillerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1049. Verkehrsunfall; Pkw-Fahrer entfernt sich vom Unfallort – Maxvorstadt

Am Samstag, 05.07.2025, gegen 12:35 Uhr, fuhr ein 28-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Renault Pkw die Dachauer Straße stadteinwärts. Nach den Angaben des Renault-Fahrers wurde er dort von einem BMW-Pkw überholt, der so knapp vor ihm auf seine Fahrspur einscherte, dass der 28-Jährige etwas nach rechts ausweichen musste. Dabei streifte er mit dem Pkw den Außenspiegel eines dort geparkten VW Pkw und danach prallte er gegen das Heck eines dort geparkten Mercedes Pkw. Durch den Aufprall wurde der Renault zur Seite geschleudert und kam quer auf der Dachauer Straße zum Stehen.

Der BMW-Fahrer entfernte sich mit dem BMW vom Unfallort ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der 28-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden beträgt über 15.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Dachauer Straße stadteinwärts gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Die weiteren Ermittlungen wegen eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort hat die Münchner Verkehrspolizei aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang in der Dachauer Straße im Bereich zwischen der Loth- und Erzgießereistraße machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1050. Verkehrsunfall durch eine Ölspur auf der Fahrbahn; zwei Personen werden verletzt – Sendling

Am Samstag, 05.07.2025, gegen 17:25 Uhr, fuhr ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Kleikraftrad (Piaggio) auf der Plinganserstraße stadtauswärts. Hinter ihm saß noch eine 27-Jährige Beifahrerin mit Wohnsitz in München. Kurz vorm Harras rutschte das Fahrzeug aufgrund einer Ölspur auf der Fahrbahn weg und die beiden Personen stürzten auf die Fahrbahn. Dadurch wurden Beide verletzt.

Die 27-Jährige musste vom Rettungsdienst musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ölspur wurde von einem unbekannten Fahrzeug verursacht. Die Länge der Ölspur betrug ca. 400 Meter. Die Ölspur wurde von einem darauf spezialisierten Unternehmen entfernt. Während dieser Arbeiten war die Plinganserstraße in stadtauswärtiger Richtung für ca. drei Stunden gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen wegen eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort hat die Münchner Verkehrspolizei aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang in der Plinganserstraße im Bereich „Am Harras" machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1051. Trickdiebstahl durch Schockanruf – Unterschleißheim

Am Donnerstag, den 03.07.2025, gegen 14:40 Uhr, meldeten sich bisher unbekannte Täter bei einer über 90-Jährigen telefonisch und gaben sich als Staatsanwälte aus. Sie teilten der Frau mit, dass ihre Tochter angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und zur Vermeidung einer Haft eine hohe Kaution bezahlt werden solle.

Die über 90-Jährige glaubte den vermeintlichen Staatsanwälten und händigte daraufhin Edelmetalle und Bargeld (zusammen im Wert von mehreren tausend Euro) an einen weiteren unbekannten Tatverdächtigen an ihrer Haustüre aus.

Als ein Angehöriger der Frau eine halbe Stunde nach der Übergabe des Geldes und der Edelmetalle in ihre Wohnung kam, fiel der Betrug auf. Der Sohn verständigte daraufhin den Notruf.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Ergebnis.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Abholer können wir folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca.180 cm, kräftig, mitteleuropäische Erscheinung, braun-beige gekleidet, Fluchtrichtung unbekannt

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Friedhofstraße, Nelkenstraße sowie Sportplatzstraße oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1052. Gefährliche Körperverletzung; Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild – Ludwigsvorstadt

Bereits am Sonntag, 14.07.2024, gegen 03:40 Uhr, befand sich ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in Ingolstadt in einer Diskothek in der Arnulfstraße. Dort hatte er eine verbale Auseinandersetzung mit zwei bislang unbekannten Tätern. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde er von den beiden Personen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Dadurch ging er zu Boden.

Sicherheitsmitarbeiter der Diskothek bemerkten die Situation und trennten die Personen. Daraufhin flüchteten die beiden unbekannten Täter vom Tatort.

Der 33-Jährige ging später aufgrund der bei dem Angriff erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt werden musste.

Am Nachmittag des 14.07.2024 wurde eine Anzeige bei der Polizei in Ingolstadt wegen eines Körperverletzungsdelikts erstattet.

Das Kommissariat 24 hat danach die Ermittlungen aufgenommen. Im Rahmen der Ermittlungen konnten Bilder einer Überwachungskamera gesichert werden, die einen der beiden Täter zeigen.

Von der Staatsanwaltschaft München I erging ein jetzt ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.

Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/unbekannte-straftaeter/087627/index.html

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den veröffentlichten Bilder oder im angegebenen Zeitraum in der Diskothek in der Arnulfstraße, im Bereich Hopfen- und Grasserstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1053. Verkehrsunfall; Fahrradfahrer stirbt später im Krankenhaus

Am 05.07.2025, wurde die Verkehrspolizei München durch ein Münchner Krankenhaus darüber informiert, dass ein nach einem Fahrradunfall eingelieferter männlicher Patient nun an den Folgen eines Fahrradunfalls verstorben sei.

Nach bisherigen Erkenntnissen war am Dienstag, 01.07.2025, gegen 10:00 Uhr, ein 61-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Freisinger Landstraße in unbekannte Richtung unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte er und verletzte sich dabei schwer.

Nach dem Sturz verständigte er noch zwei Bekannte, welche zur Unfallstelle kamen. Diese verständigten den Rettungsdienst und der Mann wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo er am 05.07.2025 seinen erheblichen Verletzungen erlag.

Die Polizei wurde nach dem Unfall am 01.07.2025 nicht darüber informiert. Weitere Details zum Unfallablauf sind der Polizei momentan nicht bekannt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der der Freisinger Landstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1054. Einsatz wegen einer Bedrohungssituation – Obersendling

Am Samstag, 05.07.2025, gegen 17:35 Uhr, befand sich ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich des Treppenhauses eines Mehrfamilienhauses. An der Haustür klingelte eine 48-Jährige mit Wohnsitz in München. Er ließ sie herein und da sie auf ihn einen psychisch auffälligen Eindruck machte, bat er sie nach einem kurzen Gespräch das Haus wieder zu verlassen. Daraufhin kam es zu einem verbalen Streit, bei dem der 31-Jährige mit einer sittlich abwertenden Bezeichnung beleidigt wurde.

Danach holte die 48-Jährige ein Küchenmesser aus ihrer Handtasche und machte damit eine Stichbewegung in Richtung des 31-Jährigen. Dieser versuchte den Angriff abzuwehren, wodurch er an einer Hand leicht verletzt wurde. Ein weiterer Bewohner des Mehrfamilienhauses, der die Auseinandersetzung mitbekam, nahm der Frau daraufhin das Messer ab. Diese verließ das Haus und ging in ein benachbartes Mehrfamilienhaus, wo sie in ihre Wohnung ging.

Eine Zeugin des Vorfalls alarmierte den Polizeinotruf 110, woraufhin mehrere Streifen sofort zur Einsatzörtlichkeit fuhren. Die Wohnung wurde von der Polizei geöffnet und die 48-Jährige wurde festgenommen. Aufgrund ihres psychisch auffälligen und gefährdenden Verhaltens wurde sie in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Der 31-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Das Messer wurde sichergestellt. Die 48-Jährige wurde wegen einer gefährlichen Körperverletzung und einer Beleidigung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 26