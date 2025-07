REHAU, LKR. HOF. Am frühen Sonntagmorgen geriet eine Lagerhalle im Steinbruch des Ortsteils Wurlitz in Brand. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt zur Brandursache und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Gegen 03.45 Uhr bemerkte ein Zeuge dichten Rauch und ein offenes Feuer auf dem Gelände in Wurlitz und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Als Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, stand eine Lagerhalle bereits in Vollbrand. Dank des schnellen Einsatzes der umliegenden Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Gebäude glücklicherweise verhindert werden. Die Lösch- und Abrissarbeiten sind noch im Gange und erfordern den Einsatz schwerer Geräte, um Gebäudeteile gezielt abzutragen. Insgesamt sind rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Rettungsdienst vor Ort.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen siebenstelligen Eurobetrag. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden (Stand: 10.45 Uhr).

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Hof haben die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen. Am Morgen war zudem ein Polizeihubschrauber im Einsatz, um mögliche Brandnester im Umfeld zu erkunden und Übersichtsaufnahmen zu erstellen.

Zeugen, die vor dem Brand verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Steinbruchs in Wurlitz beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof zu melden.