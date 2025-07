OBERASBACH. (690) In der Nacht von Freitag (04.07.2025) auf Samstag (05.07.2025) brachen bislang unbekannte Täter in einen Schreibwarenladen in Oberasbach (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Der oder die Täter schlugen im genannten Zeitraum die Schaufensterscheibe des Geschäfts in der Eichenfeldstraße ein und entwendeten aus dem Inneren verschiedene Tabakwaren.

Eine Woche zuvor kam es bereits zu einem ähnlichen Vorfall an dem Schreibwarenladen (Siehe Meldung 669 vom 29.06.2025). Die Polizeiinspektion Stein hat auch in dem aktuellen Fall die Ermittlungen aufgenommen. Zusammenhänge werden geprüft. Die Beamten bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 9678240 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl