MEMMINGEN/ALTENSTADT. Ein für den 05.07.2025 in den sozialen Medien für den Bereich Ulm angekündigtes Treffen der Tuning- und Poserszene verlagerte sich am Einsatztag unter anderem auf Parkplätze in Memmingen und Altenstadt.

Rund 1.000 Eventteilnehmer veranstalteten an ihren Treffpunkten szenetypische Aktionen. Die Polizei löste die Ansammlungen jeweils mit starken Kräften auf. Im Rahmen der Vorkontrollen und bei den Maßnahmen auf den Sammelplätzen wurden mehrere Fahrzeuge sichergestellt und zahlreiche, bußgeldbewährte Verstöße geahndet. Aufgrund der Sicherheitsstörungen bei der nächtlichen Ansammlung in Altenstadt erfolgen weitere Ermittlungen gegen die Verursacher durch die einsatzführende Verkehrspolizeiinspektion Günzburg. Bei dem Einsatz waren sowohl Kräfte aus verschiedenen Dienststellen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West als auch aus Baden-Württemberg beteiligt. Auf der Anfahrt zu einem Treffpunkt der Eventteilnehmer in Altenstadt kam es zu mehreren Auffahrunfällen durch Szenemitglieder. Dabei wurden auf der A7 mehrere Fahrzeuge beschädigt und drei Personen leicht verletzt. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden an. (VPI Günzburg).

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).