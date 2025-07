REGENSBURG. Die Christopher Street Day Parade am 5. Juli 2025 in Regensburg verlief aus polizeilicher Sicht friedlich und störungsfrei. Am Aufzug vom Domplatz durch die Altstadt in Richtung Stadtamhof nahmen circa 4.000 Personen teil.

Am heutigen Samstag fand in Regensburg eine Versammlung im Rahmen des Christopher Street Day (CSD) statt. Diese begann gegen 12:00 Uhr mit einer Auftaktkundgebung am Domplatz. Von dort setzte sich die Parade gegen 13:00 Uhr durch die Regensburger Altstadt in Richtung Stadtamhof in Bewegung. Nach der Abschlusskundgebung begannen noch vor 14:00 Uhr die Feierlichkeiten im Bereich Stadtamhof, die planmäßig bis in den Abend andauern werden. Insgesamt nahmen in der Spitze circa 4.000 Personen am Versammlungsgeschehen teil. Im Rahmen des Einsatzes kam es nach aktuellem Stand zu keinerlei Sicherheitsstörungen.

Die Polizeiinspektion Regensburg Süd war mit Unterstützung weiterer Dienststellen sowie der Bereitschaftspolizei mit einem angepassten Kräfteansatz im Einsatz, um die Sicherheit aller Teilnehmer zu gewährleisten. „Die Zusammenarbeit mit dem Versammlungsleiter sowie den Versammlungsteilnehmenden war sehr kooperativ. Wir bedanken uns für den friedlichen Verlauf“, so Erste Polizeihauptkommissarin Karin Paul, Einsatzleiterin vor Ort. Die Polizei beobachtet die noch laufenden Feierlichkeiten im Bereich Stadtamhof weiterhin aufmerksam, um einen sicheren Abschluss der Veranstaltung sicherzustellen.