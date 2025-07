An einem Verbrauchermarkt in Olching war in der Nacht auf Freitag ein Brand ausgebrochen. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei deuten darauf hin, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde.

Gegen 23:15 Uhr am gestrigen Donnerstag informierten Anwohner die Rettungskräfte über einen Brand an der Feursstraße. Die alarmierte Feuerwehr stellte einen brennenden Palettenstapel im Außenbereich fest. Die Flammen griffen dabei auf die Außenfassade eines unmittelbar angrenzenden Verbrauchermarktes über, zudem gelangte Rauch in eine benachbarte Zahnarztpraxis. Der entstandene Sachschaden beträgt einer ersten Einschätzung zufolge rund 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Untersuchungen durch Spezialisten der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck erbrachten mögliche Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Die Brandexperten prüfen zudem einen eventuellen Zusammenhang mit weiteren Bränden in der jüngeren Vergangenheit, wie beispielsweise einem Feuer auf dem Gelände des Olchinger Wertstoffhofes vom 27.06.2025.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141-6120 an die Kripo zu melden.