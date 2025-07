1232 – Polizei ermittelt nach Diebstahl einer Umhängetasche

Haunstetten – Am gestrigen Donnerstag (03.07.2025), gegen 17.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter die Umhängetasche eines 11-jährigen Jungen auf einem Spielplatz in der Breitwiesenstraße. Die Tasche lag auf einer Sitzbank.

Insgesamt entstand ein Beuteschaden im niedrigen viertstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Handtaschendiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1233 – Polizei ermittelt nach Belästigung und bittet um Zeugenhinweise

Innenstadt - Am Mittwoch (02.07.2025) belästige ein bislang unbekannter Täter eine 26-Jährige in der Berliner Allee.

Gegen 21.20 Uhr war die 26-Jährige auf Höhe der Hausnummer 10 zu Fuß in Richtung Amagasaki Allee unterwegs. Hierbei berührte sie der bislang unbekannte Täter am Gesäß und entfernte sich anschließend mit einem Fahrrad in nördliche Richtung.

Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 180 cm, zwischen 20-30 Jahre, helle Hautfarbe, hatte große Hände.

Er trug eine dunkle Cap, ein dunkles Oberteil mit dunklem Muster, eine knielange, hellere Hose und war mit einem Mountainbike unterwegs.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sexueller Belästigung und prüft mögliche Zusammenhänge. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Feststellungen machen, umgehend den Polizeinotruf 110 zu verständigen.

1234 – Verkehrsunfall in der Innenstadt

Innenstadt – In der Nacht auf den heutigen Freitag (04.07.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Schäzlerstraße / Am Alten Einlass. Ein 45-jähriger Autofahrer wurde dabei schwer verletzt. Ein 43-jähriger Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Gegen 02.00 Uhr wartete der 45-jährige Autofahrer mit zwei Mitfahrern an der Ampel, um in Richtung Nordwesten zu fahren. Gegenüber stand der 43-jährige Autofahrer ebenfalls an der Ampel.

Beim Wiederanfahren kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autofahrern.

Der 45-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte die Polizeistreife fest, dass der 43-jährige Autofahrer offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann und beschlagnahmten dessen Führerschein.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 43-jährigen Mann.

1235 – Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Innenstadt – In der Nacht auf den heutigen Freitag (04.07.2025) kam es auf dem Moritzplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen.

Gegen 02.00 Uhr gerieten die beiden Personengruppen offenbar zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden hierbei zwei Personen leicht verletzt.

Bei Eintreffen der Polizei, versuchte eine der beiden Gruppen zu flüchten. Die Beamten stoppten die Männer jedoch im Nahbereich. Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme beleidigte ein 31-jähriger Beteiligter einen Polizeibeamten.

Die genauen Hintergründe und Umstände der Auseinandersetzung werden derzeit geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Personengruppen sowie wegen Beleidigung gegen den 31-jährigen Mann.

1236 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Innenstadt – Am vergangenen Dienstag (01.07.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung in der Georgenstraße (10er Hausnummernbereich).

Zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

1237 – Polizei stoppt E-Roller-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Innenstadt – In der Nacht auf den heutigen Freitag (04.07.2025) fuhr ein 18-jähriger mit einem E-Roller in der Rosenaustraße unter dem Einfluss von Alkohol.

Gegen 00.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 18-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 18-jährigen Mann.

1238 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Oberhausen – Am vergangenen Mittwoch (02.07.2025) kam es zu einer Unfallflucht auf einem Parkplatz in der Donauwörther Straße (290er Hausnummernbereich).

Zwischen 09.45 Uhr und 10.15 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person einen schwarzen BMW X1 auf dem Parkplatz eines Baumarktes. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1239 – Passant meldet alkoholisierten Autofahrer

Hammerschmiede – Am gestrigen Donnerstagabend (03.07.2025) fuhr ein 86-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol im Hainbuchenweg.

Gegen 18.30 Uhr beobachtete ein Zeuge den Mann, der offenbar mehrmals aufgrund seiner Fahrweise Unfälle verursachte. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei.

Die Polizeibeamten stellten den 86-jährigen Mann schließlich an seiner Wohnadresse fest und identifizierten ihn als Fahrer des Autos. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme bei dem Mann und stellten dessen Führerschein sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 86-jährigen Mann.

1240 – Brände im Stadtgebiet

Hochzoll - Am heutigen Freitag (04.07.2025) brannte es in der Garmischer Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.

Heute gegen 6.00 Uhr brannten mehrere Mülltonnen in der Garmischer Straße. Die Feuerwehr kam vor Ort und löschte das Feuer. Durch das Feuer bzw. die entstehende Hitze wurden auch Autos beschädigt, die in diesem Bereich geparkt waren. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch abgeklärt, ebenso die Brandursache. Nach ersten Erkenntnissen gibt es aber keinen Hinweis auf eine vorsätzliche Tat.

Kriegshaber - Am gestrigen Abend (03.07.2025) brannte es in einem Gebäude in der Ulmer Straße. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 21.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand informiert. Offenbar hatte sich dort Müll in einem ungenutzten Gebäude entzündet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Auf Grund der Löscharbeiten sperrte die Polizei die betreffende Kreuzung temporär. Es kam dabei zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen des öffentlichen Personennahverkehrs.