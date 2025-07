NÜRNBERG. (688) Zwischen vergangenem Freitagabend (27.06.2025) und Mittwochvormittag (02.07.2025) beschmierten Unbekannte die Fassade eines Supermarkts im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard mit linkspolitischen Parolen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.



Bislang unbekannte Personen brachten im genannten Zeitraum linkspolitische Schriftzüge und Symbole an der Fassade sowie einer Glasscheibe eines Discounters in der Konstanzenstraße an. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 entgegen.



Erstellt durch: Christian Seiler