69-Jähriger aus Lautrach vermisst

LAUTRACH. Seit dem Donnerstagabend, den 03.07.2025, wird ein 69-Jähriger aus einer Wohngruppe für Menschen mit Handicap vermisst. Die Polizeiinspektion Memmingen bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Der Vermisste verließ am 03.07.2025 gegen 22:00 Uhr die Einrichtung in der Deybachstraße und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Der 69-Jährige könnte sich krankheitsbedingt in einer hilflosen Lage befinden. Suchmaßnahmen der Polizeiinspektion Memmingen, in der unter anderem auch ein Suchhund eingebunden war, führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

Es liegt folgende Personenbeschreibung des Herrn vor:

Der Vermisste ist ca. 1,72 m groß und 73 kg schwer. Bekleidet ist er vermutlich mit einer kurzen schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt. Als markantes Merkmal ist darauf hinzuweisen, dass der Vermissten einen Urinbeutel am Bein trägt, an welchem auch ein Schlauch angebracht ist.

Weitere Informationen zum Vermisstenfall finden Sie hier.

Die Polizei Memmingen bittet bei der Suche um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des 69-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Memmingen unter der Rufnummer 08331/100-0, sowie jede andere Polizeidienststelle, entgegen. (PI Memmingen)