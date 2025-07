SCHNAITTACH. (684) Seit Mittwoch (02.07.2025) wird die 15-jährige Rosana K. aus Schnaittach vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten.



Rosana hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Jugendhilfeeinrichtung in Schnaittach verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Sie hält sich möglicherweise in Nürnberg auf.



Personenbeschreibung:

Rosana ist etwa 1,57m groß und von schlanker Statur.

Die Polizei bittet bei der Suche nach Rosana K. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort der 15-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Lauf unter der Telefonnummer 09123 9407-0, der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstellt durch: Marc Siegl / bl