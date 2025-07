HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Am frühen Freitagmorgen brach ein Feuer in einer Bahnunterführung in Hirschaid aus. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Freitag, gegen 3.15 Uhr, meldete ein Zeuge über Notruf den Brand in der Fußgängerunterführung in der Heinrichstraße. Rund 20 Feuerwehrleute der Feuerwehr löschten die in Brand geratenen Holzlatten und Paletten. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Brand in der Unterführung machen? Wer hat gegen 3 Uhr verdächtige Personen in der Heinrichstraße bemerkt? Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.