Am Samstag, den 5. Juli 2025, findet in Regensburg eine Versammlung im Rahmen des CSD statt. Die Veranstaltung beginnt um 12:00 Uhr mit einer Auftaktkundgebung auf dem Domplatz. Im Anschluss zieht die Parade durch die Altstadt in Richtung Stadtamhof. Ab circa 14:00 Uhr findet dort eine Kundgebung statt, die bis in den Abend andauern wird. Für die Veranstaltung werden mehrere tausend Teilnehmer erwartet.

Die Polizei wird die stationäre Versammlung sowie die Parade mit einem angemessenen Kräfteansatz begleiten und absichern. Aktuell liegen der Polizeiinspektion Regensburg Süd keine konkreten Gefährdungserkenntnisse vor.