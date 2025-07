FÜSSEN/BAB7. Montagnachmittag kontrollierten Beamte auf einem Rastplatz auf der A7 vor dem Grenztunnel Füssen ein Fahrzeug mit einem 29-jährigen Fahrer.

Bei der näheren Kontrolle des Fahrzeuges fiel den Beamten der Grenzpolizei Pfronten ein professionell verbautes Schmugglerversteck im Bereich der Mittelkonsole auf.

In diesem Versteck fanden die Beamten acht Pakete mit einem Gewicht von jeweils circa einem Kilogramm auf. Ein Drogenschnelltest des Stoffes verlief positiv auf Kokain.

Die Betäubungsmittel beschlagnahmte die Polizei im weiteren Verlauf. Den 29-jährigen albanischen Fahrer nahm die Polizei vorläufig fest. Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Kempten führte die Polizei den 29-Jährigen beim zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten vor. Dieser bestätigte den Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die Beamten brachten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

Vermutlich waren die Betäubungsmittel für den Weiterverkauf in Österreich oder Italien vorgesehen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Kempten unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten. (KPI Kempten)

