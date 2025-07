PP SCHWABEN SÜD/WEST. Die Pressestelle des PP Schwaben Süd/West ist am 10.07.2025 aufgrund einer internen Veranstaltung nur eingeschränkt erreichbar.

Aufgrund einer internen Veranstaltung ist die Pressestelle des PP Schwaben Süd/West am 10.07.2025 von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr nur eingeschränkt erreichbar.

Wir bitten Sie darum, Anfragen an die Pressestelle ausschließlich schriftlich per E-Mail an pp-sws.presse@polizei.bayern.de zu stellen.

Die täglichen Pressemeldungen werden ohne Einschränkungen zur Verfügung gestellt.

Dringende Anfragen zum aktuellen Einsatzgeschehen können telefonisch unter der Rufnummer 0831/9909-1013 gestellt werden.

Wir danken für Ihr Verständnis! (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).