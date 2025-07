LINDAU. Am Donnerstagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer.

Um 09:30 Uhr fuhr ein 78-jähriger Fahrradfahrer von der Nobelstraße in den Kreisverkehr Rickenbacher Straße ein. Als er diesen bereits halb umrundet hatte, fuhr ein Pkw auf der Rickenbacher Straße stadtauswärts in den Kreisverkehr ein und übersah ihn. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Frontbereich des Pkw und der Radler stürzte über die Motorhaube. Da er keinen Fahrradhelm trug, zog er sich schwere Kopfverletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw des 57-jährigen Unfallverursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000,- Euro. Der Schaden an dem Fahrrad wird auf 100,- Euro geschätzt. (PI Lindau)

