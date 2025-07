1225 – Polizei nimmt Tatverdächtigen wegen Drogenhandels fest

Augsburg – Am Montag (30.06.2025) nahmen Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Augsburg einen 59-jährigen Tatverdächtigen wegen des Verdachts des Drogenhandels fest.

Bereits vor geraumer Zeit wurden Beamte der Kriminalpolizei Augsburg auf einen Mann aus dem Landkreis Augsburg aufmerksam und ermittelten wegen des Verdachts des Illegalen Drogenhandels gegen ihn.

Im Rahmen dieser Ermittlungen durchsuchten Beamte des Kriminalfachdezernates 3 bereits Mitte Juni das Anwesen des Mannes. Hierbei stellten die Ermittler 20 Gramm Heroin sicher.

Die weiteren Ermittlungen führten schließlich zu einem 59-jährigen Tatverdächtigen aus dem Bereich Köln. Diesen nahmen Beamte des Kriminalfachdezernates 3 am Montag widerstandlos bei einer Kurierfahrt in Meitingen fest. In seinem Auto stellten die Beamten 200 Gramm Heroin sicher. Außerdem fanden die Beamten eine fünfstellige Bargeldsumme. Da der Verdacht besteht, dass es sich hierbei um Gewinne aus Drogengeschäften handelt, beschlagnahmten die Beamten das Bargeld.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 59-Jährige am Montag (30.06.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und setzte diesen in Vollzug. Der 59-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte die „Geschäftsbeziehung“ des Mannes aus dem Landkreis Augsburg und des 59-Jährigen aus Köln schon seit etwa mehreren Jahren bestehen. Das sichergestellte Rauschgift einen geschätzten Wert von etwa 7.000 – 10.000 Euro.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg dauern weiterhin an.

Göggingen – Am Mittwoch (02.07.2025) kam es zu einem Brand auf einem Firmengelände in der Fabrikstraße. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 16.40 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Vor Ort stand das Dach eines Gebäudes auf dem Firmengelände in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Hochzoll – Am Dienstag (01.07.2025) kam es zu einem Diebstahl an einem Motorrad auf dem Kuhsee Parkplatz in der Oberländer Straße.

In der Zeit von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Navigationsgerät, das fest am Motorrad verbaut war. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Hammerschmiede – Am Mittwoch (02.07.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Friedl-Urban-Straße.

In der Zeit von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen grauen Mini, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Kriegshaber – Am Mittwoch (02.07.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Ulmer Straße.

In der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen blauen Opel Corsa, der auf dem Kundenparkplatz einer Bank geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

Hochfeld – Am Mittwoch (02.07.2025) beleidigte eine 22-Jährige mehrere Personen im Alten Postweg.

Gegen 18.00 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung in einer Straßenbahn der Linie 3. Hierbei beleidigte die 22-Jährige andere Fahrgäste und flüchtete am Königsplatz aus der Straßenbahn. Ein Zeuge erkannte die Frau wenig später. Daraufhin kontrollierten Polizeibeamte die 22-Jährige. Hierbei beleidigte die Frau die Beamten. Die Beamten erteilen der Frau einen Platzverweis, dem sie nachkam.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Beleidigung gegen die 22-Jährige.