Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Coburg und des Polizeipräsidiums Oberfranken

COBURG. Am Dienstagabend eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in Coburg. Weil einer der Beteiligten mehrfach gegen den Kopf eines am Boden liegenden Mannes getreten haben soll, beantragte die Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Am Dienstag, gegen 20.25 Uhr, erhielt die Polizei eine Mitteilung über eine Schlägerei in der Raststraße in Coburg. Die Beamten trafen einen 29-Jährigen aus Bad Rodach an, der Verletzungen im Gesicht aufwies. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 29-Jährige zunächst einen verbalen Streit mit einem 40-jährigen Coburger gehabt haben soll. Dieser soll den 29-Jährigen zu Boden gestoßen und ihm mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben. Der 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Schürfwunden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg wurde der Beschuldigte einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kronach vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Der Tatverdächtige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.