1033. Fremdenfeindliche Beleidigung – Neuhausen

Am Montag, 30.06.2025, gegen 19:00 Uhr, hielt sich eine 35-Jährige mit Wohnsitz in München zusammen mit ihrer Tochter auf einem Spielplatz in Neuhausen auf. Zeitgleich befand sich eine 40-Jährige mit Wohnsitz in München ebenfalls auf dem Spielplatz. Es kam zu einem Streit zwischen der 40-Jährigen und der 35-Jährigen, in dessen Verlauf die 40-Jährige die 35-Jährige und deren Tochter in massiver Weise beleidigte. Dabei verwendete sie fremdenfeindliche Ausdrücke.

Darüber hinaus bespuckte die 40-Jährige das Kind und zerrte es gewaltsam von einer Schaukel. Hierbei erlitt das Kind Schmerzen.

Die vor Ort eingesetzte Streife der Polizeiinspektion 42 führte eine Gefährderansprache durch und zeigte die 40-Jährige wegen Beleidigung sowie Körperverletzung an.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalfachdezernat 4.

1034. Pkw kollidiert mit einer Ampel und einem Fußgänger; eine Person verletzt – Sendling

Am Mittwoch, 02.07.2025, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach mit einem Audi Pkw die Pfeuferstraße Richtung Schwanthaler Höhe.

Aus bislang unbekannten Gründen beschleunigte er an der Kreuzung zur Radlkoferstraße stark und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei stieß er frontal gegen eine dortige Ampel, erfasste einen dort stehenden 22-Jährigen Fußgänger mit Wohnsitz im Landkreis Aschaffenburg und stieß anschließend gegen einen Baum, der sich auf dem Gehweg befand.

Der 22-Jährige wurde durch den Zusammenstoß mit dem Pkw verletzt und musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Der Verkehr an der Kreuzung Pfeuferstraße / Radlkoferstraße wurde im Anschluss während des Berufsverkehrs durch die Polizei geregelt.

Die Pfeuferstraße war in Fahrtrichtung Schwanthaler Höhe für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden gesperrt. Es kam hierbei zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1035. Fußgängerin beim Überqueren eines Bahnübergangs von S-Bahn erfasst und tödlich verletzt – Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Am Mittwoch, 02.07.2025, gegen 17:15 Uhr, schob eine 59-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München ein Fahrrad entlang des hinteren Altlaufweges in Höhenkirchen-Siegertsbrunn in südwestliche Richtung.

Als sie den unbeschrankten Bahnübergang nahe des S-Bahnhofs Wächterhof überquerte, kam dort eine S-Bahn. Die S-Bahn erfasste die 59-Jährige frontal, wodurch sie tödlich verletzt wurde. Weitere Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt.

Die mit ca. 200 Fahrgästen besetzte S-Bahn wurde anschließend geräumt. Das Gleis war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 2,5 Stunden gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1036. Radfahrerin kollidiert mit Sperrpfosten; eine Person verletzt – Neuhausen

An der Ecke Hohenlohestraße / Paschstraße geht die Hohenlohestraße in nordöstliche Richtung in einen Fahrradweg über. Als Abgrenzung befinden sich an der Örtlichkeit Sperrpfosten.

Am 02.07.2025, gegen 20:40 Uhr, fuhr eine 54-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad aus bislang nicht geklärter Ursache gegen einen dieser Sperrpfosten und stürzte. Sie wurde bei dem Unfall verletzt und musste danach vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Fahrrad blieb hierbei unbeschädigt.

Die Aufnahme und die weiteren Ermittlungen erfolgten durch die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1037. Einbruch in eine Bibliothek – Untermenzing

In der Zeit vom Dienstag, 01.07.2025, gegen 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 02.07.2025, gegen 06:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in die Räume einer Bibliothek, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag.

Anschließend flüchteten der oder die unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Pfarrer-Grimm-Straße, Kindergartenweg, Eversbuschstraße (Untermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1038. Körperverletzungsdelikt – Ismaning

Am Donnerstag, 03.07.2025, gegen 02:30 Uhr, erhielt die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München über eine Sicherheitsfirma die Mitteilung, dass in einem Wettbüro in Ismaning ein Überfallalarm ausgelöst worden sei. Im Hintergrund seien auch laute Schreie zu hören gewesen. Aufgrund dieser Mitteilung wurden eine Vielzahl von Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Dazu war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Bei weiteren Abklärungen wurde festgestellt, dass das Wettbüro geschlossen sein sollte.

Vor Ort stellte sich dann heraus, dass es in einem gastronomischen Betrieb im selben Gebäude zu einem Körperverletzungsdelikt zwischen Gästen gekommen war. Ein Mitarbeiter des Betriebs löste daraufhin einen Alarm aus.

Nach den momentanen Erkenntnissen der Polizei sind beide Betriebe alarmgesichert und werden von derselben Sicherheitsfirma betreut. Möglicherweise kam es bei der Alarmbearbeitung zu einem Zuordnungsproblem.

Bei dem Körperverletzungsdelikt gerieten zwei Personen (36 und 41 Jahre, beide mit Wohnsitzen im Landkreis München) aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit, bei dem sie sich so heftig mit den Händen gegenseitig schlugen und schubsten, dass dadurch auch Einrichtungsgegenstände beschädigt wurden. Sie wurden dabei nicht verletzt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden jeweils wegen Körperverletzung angezeigt und nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das Kommissariat 26.

1039. Brand in einer Firma – Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Am Mittwoch, 02.07.2025, gegen 12:10 Uhr, wurde der Notruf über einen Brand in einer Firma in Höhenkirchen-Siegertsbrunn informiert. Dabei kam es nach Angaben von Zeugen zu einer großen Rauchentwicklung.

Sofort wurden die Feuerwehr und mehrere Streifen der Polizei zum Brandort geschickt.

Die Feuerwehr konnte den Brand in einem Elektroraum in einem Firmengebäude löschen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Durch die Löscharbeiten und dadurch nötige Verkehrssperrungen entstanden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen, u.a. zur Brandursache, führt das Kommissariat 13.

1040. Brand in einem Mehrfamilienhaus – Fürstenried West

Am Mittwoch, 02.07.2025, gegen 20:50 Uhr, wurde der Notruf über einen Wohnungsbrand in einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses informiert.

Die Wohnung brannte vollständig aus. Wegen der Rauchentwicklung wurden alle Bewohner aus dem Haus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Zwei Personen wurden leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, aufgenommen.