Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth

BAYREUTH. Im Zeitraum von März 2024 bis Oktober 2024 sprühten Unbekannte zahlreiche Hakenkreuze und andere rechts gesinnte Schmierereien an verschiedene Orte im Stadtgebiet Bayreuth und Eckersdorf. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Bayreuth vier junge Erwachsene mit den Taten in Verbindung bringen. Die Staatsanwaltschaft Bayreuth hat inzwischen Anklage erhoben.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelte in insgesamt 16 Fällen wegen Sachbeschädigung, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und wegen Volksverhetzung. Die zunächst unbekannten Täter hatten Hakenkreuze und andere rechtspolitische Schriftzüge an Parkbänken, Bushäuschen und weiteren Stellen im Stadtgebiet Bayreuth angebracht. In einem Fall brachten sie eine Schmiererei in der Nähe eines Radweges in Eckersdorf an. Sie verursachten einen Gesamtschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages. Intensive kriminalpolizeiliche Ermittlungen führten die Beamten bereits im Oktober 2024 zu drei jungen Männern und einer jungen Frau, die als Tatverdächtige infrage kamen. Bei der akribischen Auswertung von Spuren erhärtete sich im Januar 2025 der Verdacht gegen die vier. Es handelt sich dabei um drei junge Männer im Alter von 17, 18 und 19 Jahren sowie eine 15-Jährige. Diese stammen aus der Stadt und dem Landkreis Bayreuth.

Die Staatsanwaltschaft Bayreuth hat inzwischen Anklage gegen alle vier Tatverdächtigen beim Amtsgericht Bayreuth erhoben.