FÜRTH. (682) Aus bislang unbekannter Ursache streifte am Mittwochabend (02.07.2025) ein Personenschiff auf dem Main-Donau-Kanal bei Fürth-Oberfürberg eine Fußgängerbrücke. Vorsorglich überprüften zahlreiche Einsatzkräfte die Vollzähligkeit der Passagiere und Besatzungsmitglieder. Personen wurden nicht verletzt.



Gegen 22:10 Uhr befuhr ein Personenschiff den Main-Donau-Kanal von Nürnberg kommend in Richtung Erlangen. Aus bislang ungeklärter Ursache berührte das Wasserfahrzeug die Fußgängerbrücke ‚Fürberger Steg‘. Das Schiff wurde hierdurch im Bereich des Oberdecks beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Zudem entstand auch an der Brücke Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Dem aktuellen Stand nach ist die Stabilität des Fürberger Stegs durch den Unfall nicht beeinträchtigt. Eine entsprechende Überprüfung wird aber dennoch am Folgetag stattfinden.

Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Fürth nahmen das Geschehen vor Ort auf. In diesem Zusammenhang war der Main-Donau-Kanal für den Schiffsverkehr gesperrt. Rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Wasserrettung, des Rettungsdienstes sowie des Technischen Hilfswerks überprüften unterdessen vorsorglich die Vollzähligkeit der etwa 80 Passagiere und 40 Crew-Mitglieder. In Kürze (Stand 00:05 Uhr) kann das Personenschiff seine Fahrt fortsetzen und der Main-Donau-Kanal wieder für den Schiffsverkehr freigegeben werden.



Erstellt durch: Christian Seiler