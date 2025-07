BAD FEILNBACH, LKR. ROSENHEIM. Weil er im dringenden Verdacht steht, am frühen Dienstagabend. 1. Juli 2025, eine 11-Jährige während einer Busfahrt in sexueller Weise angefasst zu haben, sitzt ein 28 Jahre alter Mann jetzt in Untersuchungshaft. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln gegen ihn wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern.

Ein 28-Jähriger ist dringend verdächtig, sich am frühen Dienstagabend, 1. Juli 2025, gegen 19.45 Uhr, während einer Busfahrt bei Bad Feilnbach des sexuellen Missbrauchs eines Kindes schuldig gemacht zu haben. Bei der Geschädigten handelt es sich um ein 11 Jahre altes Mädchen.

Der dringend Tatverdächtige aus dem südöstlichen Landkreis Rosenheim setzte sich während einer Busfahrt neben das Mädchen und fasste dieses in sexueller Art und Weise an. Der Busfahrer wurde auf diese Situation aufmerksam und verwies ihn aus dem Bus. Mehrere Zeugen hatten den Vorfall zudem beobachten können. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte der dringend Tatverdächtige von Beamten der Zivilen Einsatzgruppe Bad Aibling festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, stellte Haftantrag gegen den 28-jährigen dringend Tatverdächtigen. Nach Klärung der Haftfrage am heutigen Mittwoch, 2. Juli 2025, erließ der zuständige Ermittlungsrichter Haftbefehl. Der Tatverdächtige wurde umgehend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt.