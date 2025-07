1223 – Polizei ermittelt nach Raubdelikt und bittet um Zeugenhinweise

Tapfheim – Am Dienstag (01.07.2025) kam es in einer Bäckerei in der Ulmer Straße zu einem Raubdelikt. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 12.20 Uhr bedrohte der bislang unbekannte Täter nach derzeitigem Kenntnisstand eine Mitarbeiterin mit einem messerähnlichen Gegenstand und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er hierbei Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro erbeutet hatte, flüchtete der bislang Unbekannte zu Fuß. Dabei lief er nach derzeitigen Erkenntnissen über die Ulmer Straße in Richtung der dortigen Bank und ging offenbar nördlich in das Wohngebiet.

Eine sofortige Fahndung mit zahlreichen Streifen verlief ohne Erfolg.

Der bislang unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 170-175 cm, trug einen schwarzen Kapuzenpullover, ein Tuch bzw. eine Maske, dunkle Hose sowie dunkle Schuhe.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen noch vor Ort übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/56-0. Insbesondere Personen, die im Bereich des Wohngebietes nördlich der Raiffeisenstraße, den Unbekannten gesehen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Dillingen zu melden.

1224 – Tödlicher Verkehrsunfall (bereits lokal berichtet)

Langerringen / Schwabmühlhausen – Am Dienstag (01.07.2025) kam es um 18.20 Uhr zu einem schweren Motorradunfall auf der Kreisstraße A 18. Ein 16-Jähriger wurde dabei tödlich verletzt.

Der Jugendliche befuhr mit einem Leichtkraftrad die Ortsverbindungsstraße von Langerringen kommend in Richtung Schwabmühlhausen. Kurz vor dem Ortseingang Schwabmühlhausen kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen ein Verkehrszeichen. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, in welchem er verstarb.