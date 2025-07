NEUSTADT B.COBURG, LKR. COBURG. Am Dienstagabend ereignete sich auf der Kreisstraße 11 bei Neustadt bei Coburg ein schwerer Verkehrsunfall, in dessen Folge ein unfallbeteiligter Motorradfahrer seinen Verletzungen erlag.

Am Dienstagabend kurz nach 19.30 Uhr fuhr eine 47-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Coburg mit ihrem Auto auf der Kreisstraße 11 in Richtung Neustadt bei Coburg. Sie wollte auf Höhe des Haiderteiches nach links abbiegen. Hierbei übersah sie einen aus Richtung Neustadt bei Coburg fahrenden 48-jährigen Kradfahrer aus dem südlichen Landkreis, der geradeaus weiterfahren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer wurde schwerverletzt von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag er seinen Verletzungen. Die Autofahrerin erlitt durch den Unfall einen Schock. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 40.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße für mehrere Stunden komplett gesperrt. Um die Absperr- und Umleitungsmaßnahmen kümmerten sich die eingesetzten Feuerwehren, die mit zirka 30 Kräften vor Ort waren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg wurde ein Gutachter zur Unfallstelle beordert.