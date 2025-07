MITTENWALD, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Dienstagnachmittag, 1. Juli 2025, brach in einem Einfamilienhaus ein Feuer aus. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde hierbei niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Dienstag (1. Juli 2025), gegen 15.40 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Oberland die Mitteilung über einen Brand in einem Einfamilienhaus in Mittenwald ein. Die sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stellten nach deren Ankunft starken Rauch und Brandentwicklung im Erdgeschoss fest. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Einsatzkräfte evakuierten während der Löscharbeiten aus dem Haus mehrere Personen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde durch den Brand niemand verletzt. Die Wohnung im Erdgeschoss und die darüber liegende Ferienwohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch Kräfte der örtlich zuständigten Polizeiinspektuion Garmsich-Partenkirchen, welche durch Kräfte der Grenzpolizeistation Mittenwald sowie der Bereitschaftspolizei unterstützt wurden. Noch am Nachmittag übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die weiteren Ermittlungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte fahrlässiges Handeln brandursächlich gewesen sein. Es gibt nach derzeitigen Erkenntnissen keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.