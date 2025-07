WEIßENBURG I.BAY.. (681) Unbekannte brachen in der Nacht zum Mittwoch (02.07.2025) in ein Schmuckgeschäft in Weißenburg i. Bay. ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Gegen 03:40 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei und teilte mit, im Bereich der Straße ‚An der Schranne‘ verdächtige Geräusche gehört zu haben. Eine verständigte Streife der Polizeiinspektion Weißenburg i. Bay. stellte kurz darauf fest, dass sich unbekannte Personen offenbar gewaltsam Zugang zu dem dortigen Juwelier verschafft und aus dem Innenraum Schmuck und andere Wertgegenstände entwendet hatten. Ersten Ermittlungen zufolge dürften die Einbrecher im Anschluss in Richtung Niederhofener Straße geflüchtet sein.

Die Beamten veranlassten umgehend Fahndungsmaßnahmen und banden hierbei neben Streifen der Polizeiinspektion Gunzenhausen auch einen Hubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei ein. Die Maßnahmen führten bislang nicht zum Ergreifen der Täter. Der Entwendungsschaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte im Zuge der ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen unter anderem eine Spurensicherung am Tatort durch. Die weiteren Ermittlungen hat nun das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche den Einbruch selbst oder die Täter auf der Flucht gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc