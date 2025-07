NÜRNBERG. (680) Am Dienstagabend (01.07.2025) raubte eine Unbekannter eine Halskette in der Nürnberger Innenstadt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Ein 52-jähriger Mann war gegen 21:30 Uhr mit zwei Begleitern in der Kaiserstraße unterwegs. Dort verwickelte ein Unbekannter den 52-Jährigen in ein Gespräch. Der Unbekannte trat dann unvermittelt, gegen das Schienbein des Mannes, entriss die am Hals getragene Goldkette und flüchtete.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Dieser wird wie folgt beschrieben:

Circa 25 Jahre alt, circa 175 cm groß, schlanke Statur, lockiges schulterlanges dunkles Haar, trug helle Sneaker, eine schwarze Jeans und einen schwarzen Pullover mit weißen Streifen.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc