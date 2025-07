MITTELFRANKEN. (678) Die mittelfränkische Polizei beabsichtigt für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektionen Ansbach, Fürth, Dinkelsbühl, Gunzenhausen, Lauf a. d. Pegnitz, Schwabach, Herzogenaurach, Treuchtlingen, Stein, Nürnberg-Ost und Nürnberg-West, die Aufstockung der Sicherheitswacht. Aus diesem Grund werden aktuell ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht.

"Hinsehen statt wegschauen!" - Nach diesem Motto leistet die Bayerische Sicherheitswacht seit 1994 einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum. Die Mitglieder der Sicherheitswacht zeigen Zivilcourage und sind als Ansprechpartner für die Menschen in den Städten und Gemeinden erkennbar. Zwischenzeitlich engagieren sich knapp 1400 ehrenamtliche Angehörige in Bayern für diese Aufgabe und ergänzen auf diese Weise die Arbeit der Polizei.

Welche Voraussetzungen müssen sie mitbringen, um Mitglied der Sicherheitswacht zu werden?

Sie

- gehen gerne mit Menschen um,

- sind zuverlässig und übernehmen gerne soziale Verantwortung,

- wollen einen aktiven Beitrag für Recht und Ordnung in ihrer Heimat leisten,

- sind mindestens 18 und höchstens 62 Jahre alt,

- verrichten gerne Außendienst,

- haben eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung,

- können für diese Aufgabe etwa 5 Stunden im Monat oder mehr Zeit aufbringen,

- wohnen am Einsatzort oder in der näheren Umgebung.



Im Fall einer erfolgreichen Bewerbung kann die Arbeit für das Gemeinwohl - nach einer insgesamt 40 Stunden umfassenden Ausbildung - aufgenommen werden. Eine Pauschale von 8,00 Euro/Stunde soll den persönlichen Aufwand ausgleichen. Interessenten richten ihre schriftliche Bewerbung bitte bis spätestens 01.09.2025 an die jeweilige Polizeiinspektion:



PI Ansbach, Karlsplatz 6, 91522 Ansbach

PI Fürth, Kapellenstraße 10, 90762 Fürth

PI Dinkelsbühl, Luitpoldstraße 11, 91550 Dinkelsbühl

PI Gunzenhausen, Rot-Kreuz-Straße 10, 91710 Gunzenhausen

PI Lauf a. d. Pegnitz, Holzgartenstraße 10, 91207 Lauf a. d. Pegnitz

PI Schwabach, Friedrich-Ebert-Straße 10, 91226 Schwabach

PI Herzogenaurach, Bahnhofstraße 2, 91074 Herzogenaurach

PI Treuchtlingen, Elkan-Naumburg-Straße 13, 91757 Treuchtlingen

PI Stein, Hauptstraße 31, 90547 Stein

PI Nürnberg-Ost, Erlenstegenstraße 18, 90491 Nürnberg

PI Nürnberg-West, Wallensteinstr. 47, 90431 Nürnberg



Die Auswahl erfolgt nach Sichtung der Bewerbungsunterlagen im Rahmen von Vorstellungsgesprächen. Weitere Informationen zur Sicherheitswacht sind unter https://www.polizei.bayern.de/wir-ueber-uns/sicherheitswacht/index.html abrufbar.

Erstellt durch: Janine Mendel / mc