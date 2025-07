GRÖBENZELL. LANDKREIS FÜRSTENFELDBRUCK. Am gestrigen frühen Abend kam es im Klosterweg zu einem sexuell motivierten Übergriff durch drei bislang unbekannte Täter auf eine 14-jährige Schülerin.

Die Jugendliche verließ gegen 19:00 Uhr am S-Bahnhof Gröbenzell die S3 in Fahrtrichtung München, als sie offenbar bereits während der Fahrt von drei Männern beobachtet wurde. Diese folgten der Jugendlichen auf ihrem Nachhauseweg zu Fuß in den Klosterweg. Dort hielten die drei Männer die 14-Jährige gegen ihren Willen fest, um sie im Intimbereich so lange abwechseln zu berühren, bis diese sich schließlich losreißen und flüchten konnte.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die möglicherweise bereits in der S-Bahn, beim Ausstieg in Gröbenzell oder im Klosterweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, diese unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.